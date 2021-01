Retrouvez ici tous les changements prévus dans les jours à venir sur les routes de l'île. Chantiers et travaux en cours ou à venir, voici toutes les modifications de la circulation à noter dans votre agenda. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours :

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux d'aiguillage et de tirage de câbles

Sur la RN1 Route des Tamarins, travaux d'aiguillage et de tirage de câbles entre l'échangeur du Portail à St Leu et celui de l'Etang Salé jusqu'au 25 mars. BAU neutralisée de 9h à 15h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Leu - Travaux divers

Sur la RN1 à St Leu Ravine des Colimaçons, travaux divers jusqu’au vendredi 5 février. BAU neutralisée de 8h30 à 16h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - St Denis - Transport de poutrelles

Sur la RN1 entrée et sortie Ouest de Saint Denis, dans le cadre des travaux de construction du nouveau pont de la Rivière Saint Denis, pour permettre les travaux préparatoires en vue du passage des convois de poutrelles, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le tunnel Cap Bernard et l’intersection avec la Rue Lucien Gasparin de 20h à 5h la nuit du vendredi 29 janvier. Une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud et la voirie communale.

RN1 - St Louis - Travaux de peinture

Sur la RN1 à St Louis, entre l'échangeur du Gol et celui de la RD17, travaux de peinture les nuits du lundi 1er au mercredi 3 février inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens et dans l'autre.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de raccordement à la future station-service

Sur la RN2 à Sainte Suzanne, dans le cadre des travaux de raccordement d’une future station- service dans le secteur de la Grande Rivière Saint Jean, la route sera fermée dans le sens Nord/Est la nuit du vendredi 29 janvier, puis les nuits du lundi 1er au mercredi 3 février inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par l’échangeur de Quartier Français et la RN2002.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation et d'aménagement

Sur la RN2 à Ste Rose Bonne Espérance, travaux de sécurisation et d'aménagement jusqu'au vendredi 5 février. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de renforcement de réseaux d'eau pluviale

Sur la RN2 à Ste Rose Ravine Bonin, travaux de renforcement de réseaux d'eau pluviale jusqu'au vendredi 5 février. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 St Benoit - Travaux de finition

Sur la RN2 à St Benoit Chemin du Cap, travaux de finition jusqu'au vendredi 5 février. Alternat de 8h30 à 15h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de confortement de chaussée

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Pavillon, travaux de confortement de chaussée du mardi 26 janvier au vendredi 26 février. Alternat de 7h à 17h sauf les vendredis de 7h à 12h.

RD111 - L'Etang-Salé/Route du Lambert - Travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD111 à l'Etang-Salé Route du Lambert, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au 31 mars. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD26 - Entre Deux/Route de l'Entre Deux - Travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux entre les PR5+920 et PR8+660, travaux de fouille sous chaussée jusqu'à fin janvier. Circulation alternée de 8h à 17h.

Chantiers à venir :

RN1 - St Louis - Travaux de réparation de caillebotis

Sur la RN1 à St Louis sur l'Ouvrage d'Art de Bel Air, travaux de réparation de caillebotis les nuits des lundi 1er et mardi 2 février. Voie de gauche neutralisée dans les 2 sens de 20h à 5h.

RN1 - St Leu/St Pierre - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 entre St Leu et St Pierre travaux de réparation de glissière les nuits des mercredi 3 et jeudi 4 février. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - St Benoit/St Denis - Travaux de balayage

Sur la RN2 de St Benoit échangeur Bourbier à St Denis échangeur du Chaudron, travaux de balayage lundi 1er au vendredi 5 février. Voie neutralisée selon l'avancement des travaux de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - St André/St Benoit - Travaux de balayage

Sur la RN2 de St Benoit Bourbier, à St André, La Balance, travaux de balayage le mardi 2 février. Voie de gauche neutralisée dans le sens Est/Nord puis dans le sens inverse de 8h à 15h.

RN2 - Ste Marie - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 à Ste Marie au niveau de l'échangeur Les Cafés, travaux de reprise d'enrobés sur la bretelle de sortie de la station-service. Fermeture de la bretelle dans le sens Nord/Est de 6h30 à 16h le lundi 1er février.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de balayage

Sur les RN1 et RN3 entre St Pierre Ravine Blanche et Tampon les Azalées, travaux de balayage les nuits du lundi 1er au jeudi 4 février. Neutralisation de voie en fonction des besoins du chantier dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.