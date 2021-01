Le refuge de l'Arche de Noé dresse son bilan de l'année 2020 : les dons de particulier ont représenté environ 30% de leur budget mensuel aliments chiens et chats. Au total, 11 573 euros ont été levés en huit cagnottes. Les dons d'aliments en magasins ont cependant fortement baissés, avec plus de 160 sacs de 20 kg offerts en moyenne chaque année contre 38 sacs de 20 kg offerts en 2020 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Mais la plus forte déconvenue est venue d'un fabricant d'aliments chiens que nous avons sollicité une semaine avant Noel pour un don ponctuel d'une quinzaine de sacs de notre marque habituelle et qui, en guise de cadeau, nous offrira une fin de non recevoir. Ceci alors que nous achetons quelque 800 sacs de la marque par an. Une deconvenue en partie compensée par un don d'aliments chiens et chats proches de la DLV pour une valeur du stock de 2961 € effectué par un importateur au moment de son inventaire de fin d'année et qui nous a permis de régaler nos pensionnaires avec du "haut de gamme" pendant 10 jours" souligne Astride Puissant, gérante du refuge.



La première gamelle solidaire de l'année est en ligne, si vous souhaitez y faire un don cliquez sur ce lien