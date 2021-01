Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Réunionnais Charles Afa et Valentin Damour ont été sélectionnés en janvier 2021 pour participer au 47ème Grand prix Henri Deglane qui s'est tenu du vendredi 15 janvier au dimanche 17 janvier 2021 à Nice. Ils sont respectivement arrivés 7ème et 9ème dans leur catégorie. "Sachant que les meilleurs lutteurs du monde n'étaient pas forcément présents, beaucoup de travail reste à faire pour essayer d'obtenir une qualification olympique les 18-21 mars à Budapest (Hongrie)" souligne Frédéric Rubio, expert de lutte. Charles Afa lutte dans la catégorie des -74 kg et Valentin Damour en - 61 kg (Photo Comité de lutte)

