BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 1er février 2021



- Covid-19 : on n'est pas des moutons ! Ah bon ?

- Un "Beauvau de la sécurité" consacré à la police et à la gendarmerie

- Covid-19 : les enquêteurs de l'OMS à Wuhan, restrictions de voyages en Europe

- Saint-Leu : 1.500 kg de déchets ramassés lors d'une action "ville propre"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ce lundi ?

Covid-19 : on n'est pas des moutons ! Ah bon...

Très régulièrement dans les commentaires de certains articles ou des posts publiés sur les réseaux sociaux, on peut lire des commentaires critiquant les informations relatives au port du masque ou encore à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Ces auteurs vantent souvent leur vision éclairée sur la réalité de cette épidémie, clament leur indépendance et disent haut et fort "on n'est pas des moutons !" Ah bon...

Un "Beauvau de la sécurité" consacré à la police et à la gendarmerie

Le "Beauvau de la sécurité" voulu par Emmanuel Macron a débuté ce lundi 25 janvier 2021. Cette grande concertation consacrée à la police et à la gendarmerie a pour vocation d'ouvrir le débat, "d'améliorer les conditions d'exercice" des forces de l'ordre et de "consolider" les liens avec les Français. Cette consultation arrive après des mois compliqués entre manifestations contre la loi de Sécurité Globale et affaires de violences policières

Covid-19 : les enquêteurs de l'OMS à Wuhan, restrictions de voyages en Europe

Les experts de l'OMS qui ont pour mission d'enquêter sur l'origine du nouveau coronavirus se sont rendus dimanche au marché Huanan de Wuhan, dans le centre de la Chine, point de départ il y a un an de la pandémie qui, à ce jour, a fait plus de 2,2 millions de morts.

Saint-Leu : 1.500 kg de déchets ramassés lors d'une action "ville propre"

Ce dimanche matin 31 janvier 2021, plus de 40 personnes ont participé à l'action "ville propre" dans les rues, plages et parcs du centre-ville de Saint Leu et près de 1500 kg de déchets ont été ramassés en 2h30. "On a notamment pu retrouver des centaines de bouteilles en verre et plastiques, des milliers de mégots mais également des pneus, une chenille de tractopelle et une canalisation de près de 19m de long qui trainait depuis des semaines au bord de la plage" précise Extinction Rebellion.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ce lundi ?

En ce début de semaine, Matante Rosina a décidé de faire la grasse matinée. Elle compte donc sur vous pour lui dire quel temps il fait ce lundi 1er février 2021. Pouvez-vous l'aider et lui donner les couleurs du temps ? Elle vous en sera reconnaissante