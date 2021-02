Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 19 minutes

Ce dimanche matin 31 janvier 2021, plus de 40 personnes ont participé à l'action "ville propre" dans les rues, plages et parcs du centre-ville de Saint Leu et près de 1500 kg de déchets ont été ramassés en 2h30. "On a notamment pu retrouver des centaines de bouteilles en verre et plastiques, des milliers de mégots mais également des pneus, une chenille de tractopelle et une canalisation de près de 19m de long qui trainait depuis des semaines au bord de la plage" précise Extinction Rebellion.

