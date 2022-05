BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 31 mai 2022 :



- Une "journée sans tabac" aussi pour la planète

- 2ème circonscription : Erick Fontaine veut devenir "le député spécialiste du logement"

- Le TCO organise les "Z'artisanales"

- Ukraine : un journaliste français tué dans la région de Louhansk

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Maussade dans l'est, soleil ailleurs

Une "journée sans tabac" aussi pour la planète

Ce mardi 31 mai 2022 marque la Journée mondiale sans tabac. Les fumeur.se.s sont invité.e.s à laisser leur paquet de cigarettes rangé dans le tiroir et les différentes autorités sanitaires ou associations en profitent pour sensibiliser sur les dangers du tabac. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a choisi le thème de la protection de l'environnement. Le sans tabac ça vaut aussi pour la planète : un mégot, qui met 12 ans à se désagréger, est mieux à la poubelle que par terre.

2ème circonscription : Erick Fontaine veut devenir "le député spécialiste du logement"

Erick Fontaine est candidat sur la 2ème circonscription de La Réunion. Connu comme le "monsieur logement" de l'île à travers son action comme administrateur de la Confédération nationale du logement (CNL), il souhaite maintenant étendre son action à l'Assemblée nationale. Portant un programme axé sur le social et l'humain, il est fier d'être sans étiquette et s'estime tout autant légitime que n'importe quel autre candidat (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le TCO organise les "Z'artisanales"

L'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest, l'association Arts et Traditions et le TCO (via sa Régie des Ports de Plaisance) organisent les Z'artisanales à Saint-Gilles. Cela se passe de 9h à 17h sur le port de St-Gilles et sur la place Paul Julius Bénard. Vous pourrez y découvrir les talents d'une quarantaine d'artisans et leurs créations : sacs, bijoux, vêtements, déco, objets en bois et en vacoa tressé, accessoires en wax, des jeux artisanaux et des produits du terroir de l'Ouest ... Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. La pa

Ukraine : un journaliste français tué dans la région de Louhansk

Un journaliste français, travaillant pour BFMTV, a été tué ce lundi 30 mai 2022 dans la région de Louhansk, près de la ville assiégée de Sievierodonetsk, annonce le gouverneur de Lougansk Serhiy Gaïdaï. Reporters sans frontières (RSF), qui relaie l'information, "ne fait pas état de son identité pour l'instant, le temps que sa famille et ses collègues soient informés". "Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d'un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché" confirme Emmanuel Macron. Le journaliste était âgé de 32 ans.

Météo France i di, sé zot i di - Maussade dans l'est, soleil ailleurs

Pour ce dernier jour du mois de mai, Matante Rosina prévoit quelques petites pluies du côté de l'est et du soleil partout ailleurs. Elle vous conseille de vous rendre au volcan si vous en avez l'occasion, il sera au-dessus des nuages. Dans l'après-midi, les nuages s'étendent sur la côte ouest. Le temps reste toujours maussade dans l'est. C'est de saison, le vent souffle en rafales.