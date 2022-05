Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

La course déguisée Tropica'dingue revient pour une édition en 2022 prévue les 26 et 27 novembre prochains. Le contexte sanitaire avait poussé l'organisation à annuler la course l'an dernier. Cela fait plus de deux ans que la course n'avait pas eu lieu. Evénement populaire du calendrier sportif, la Tropica'dingue se déroule au Parc du Colosse à Saint-André sous la forme d'un parcours d'obstacles de 10 km à faire en équipe, déguisé. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

