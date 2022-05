Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 minutes

L'intersyndicale, composée de la CGTR, la FSU, la FGR-FP Retraités Fonction publique, le SAIPER, Solidaires et l'Unef, a organisé ce mardi 31 mai 2022 une conférence de presse pour présenter ses revendications, à quelques semaines des élections législatives. Retraite à 60 ans, SMIC à 2.000 euros brut, diminution du temps de travail, les revendications sont nombreuses et tournées vers le social. Plus d'informations à suivre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

