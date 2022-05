Faute de convention canne, les planteurs sont inquiets et manifestent ce mardi en début d'après-midi à Saint-Denis devant les locaux de la CTICS (Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre), où doit se tenir la réunion du Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS). Une convention nécessaire pour régir toute la filière canne pour les cinq prochaines années.

La convention canne doit être négociée entre planteurs, usiniers et industriels. Mais cette année, personne n’y trouve son compte. Même si les planteurs ont reçu 14 millions d’euros de la part de l’Etat, pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), cela ne suffit plus. Les agriculteurs, fortement impactés par les intempéries et les crises dans le monde, demande une rallonge pour pouvoir amortir les coûts des engrais, herbicides et matériaux.

- Un dialogue rompu -

Sans cette convention, de nombreux planteurs risquent de devoir mettre un terme à leur production. Les industriels de leur côté disent ne pas pouvoir mettre d’argent sur la table. Si les négociations n’avancent pas, c’est, selon la FDSEA, parce que les industriels auraient fait une demande de subventions, que l’État a refusé de leur accorder. La tension est donc à son comble entre les planteurs, usiniers et industriels.

Ce qu’espèrent donc les planteurs pour ce mardi, c’est que la réunion du Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) aboutisse sur des négociations pour qu’agriculteurs et industriels puissent signer la convention canne, avant le début de la campagne sucrière.

Près de 2.700 planteurs sont impactés par ces tensions entre agriculteurs et industriels. Des tensions qui interviennent alors que les planteurs ont déjà été fortement impactés par une année 2021 infructueuse. Pour rappel 1,55 million de canne avait été récolté.

