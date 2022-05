Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Pour ce dernier jour du mois de mai, Matante Rosina prévoit quelques petites pluies du côté de l'est et du soleil partout ailleurs. Elle vous conseille de vous rendre au volcan si vous en avez l'occasion, il sera au-dessus des nuages. Dans l'après-midi, les nuages s'étendent sur la côte ouest. Le temps reste toujours maussade dans l'est. C'est de saison, le vent souffle en rafales. (photo rb/Imaz Press)

