Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La préfecture publie les prix des carburants qui entreront en vigueur au 1er juin 2022. Le litre du sans plomb fait un bond avec une hausse de 10 centimes et passe à 1,78 euro. Le gazole augmente lui aussi, de 6 centimes, et passe à 1,47 euro. Le prix de la bouteille de gaz diminue de 74 centimes et passe à 23,25 euros. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

