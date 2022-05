Le spectacle a de quoi faire sourire : une compétition de chevaux mais sans chevaux. Aux Herbiers, en Vendée, l'événement est organisé depuis 2018 comme le relate le média Neo. Les participations sont déguisés et doivent réaliser trois épreuves en équipes : saut d'obstacles, hennissement et reprise de dressage avec des figures imposées. Le tout perchés sur leur "cheval-bâton". (Photo : capture d'écran Neo)

Sur fond de dérision, les participants doivent réaliser les diverses épreuves comme dans un vrai concours épique. Les sauts se font sur 8 à 10 obstacles à partir de 30 cm. Le concours de hennissement se déroule au micro et consiste à imiter le cri du cheval. La reprise de dressage est l'épreuve la plus attendue, ave des figures imopsées. Une chorégraphie libre doit ensuite être réalisée en finale, sur une musique tirée au sort. Le costume le plus original remporte aussi un prix, tout comme l'équipe qui a été encouragée par les meilleurs supporters.

Le sport, inspiré du "hobby horse", apparaît en Finlande dans les années 2000 indique Neo. Plus de 200 personnes sont inscrites, venant de toute l'Europe. Les championnats du monde en Vendée n'étaient pas organisés depuis deux ans, Covid oblige, mais devraient bientôt reprendre. En attendant, les championnats régionaux continuent et le prochain aura lieu dans la commune de Lamballe le 4 juin 2022.

