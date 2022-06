BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 1er juin 2022 :



- Allègement des restrictions sanitaires : les réservations pour partir en vacances s'envolent

- 6ème circonscription : Éric Leung et Yolande Calichiama veulent être "les ambassadeurs de La Réunion à Paris"

- Longboard : la Réunionnaise Alice Lemoigne repart à l'assaut du championnat du monde

- Gros coup de chaud à la pompe : le sans plomb augmente de 10 centimes, le gazole de 6 centimes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Est mouillé, ailleurs ensoleillé

Allègement des restrictions sanitaires : les réservations pour partir en vacances s'envolent

Le lundi 16 mai 2022, soit depuis un peu plus de deux semaines, les motifs impérieux ont été levés pour les personnes non-vaccinées au Covid-19. Désormais donc, plus besoin de pass vaccinal. Pour les non vaccinés un test négatif suffit pour se déplacer et se rendre en métropole ou dans les pays de la zone Océan indien. Malgré une hausse du prix des billets, ce net allégement des restrictions sanitaires a provoqué une augmentation des réservations pour voyager en dehors de l'île. Le constat est fait par les compagnies aériennes et les agences de voyages.

6ème circonscription : Éric Leung et Yolande Calichiama veulent être "les ambassadeurs de La Réunion à Paris"

C'est au coeur de leur QG de campagne situé Zac de la Mare à Sainte-Marie, que Éric Leung et Yolande Calichiama, candidats aux législatives ont présenté leur projet pour La Réunion. Le chef d'entreprise et l'ancienne présentatrice d'Antenne Réunion sont candidats dans la 6ème circonscription. C'est en tant que membres de la société civile qu'ils se présentent. Ce binôme sans parti politique mais soutenu par la majorité présidentielle, s'inscrit dans la continuité civile et citoyenne, "plus engagé sur le terrain politique mais pas étranger à chose publique"

Longboard : la Réunionnaise Alice Lemoigne repart à l'assaut du championnat du monde

Quinze jours après la désillusion de son élimination en 8ème de finale au championnat WSL (World Surf League) de longboard, en Australie, Alice Lemoigne repart en quête de nouvelles victoires. Elle se confie Imaz Pres juste avant de quitter son île

Gros coup de chaud à la pompe : le sans plomb augmente de 10 centimes, le gazole de 6 centimes

La préfecture publie les prix des carburants qui entreront en vigueur au 1er juin 2022. Le litre du sans plomb fait un bond avec une hausse de 10 centimes et passe à 1,78 euro. Le gazole augmente lui aussi, de 6 centimes, et passe à 1,47 euro. Le prix de la bouteille de gaz diminue de 74 centimes et passe à 23,25 euros

La pa Météo France i di, sé zot i di - Est mouillé, ailleurs ensoleillé

Pour ce mercredi 1er juin 2022, Matante Rosina sent l'odeur de la pluie du côté de l'est ce matin. Le soleil est partout ailleurs. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit sur les hauteurs de l'ouest et les nuages peuvent même apporter quelques averses. Le mercure du thermomètre remonte légèrement aujourd'hui. Le vent souffle toujours en rafales au nord-est et sur le sud sauvage.