La pluie d'étoiles filantes des Tau-Herculides a illuminé le ciel la nuit du mardi 31 mai 2022. Un spectacle visible aussi depuis La Réunion. La terre a croisé les débris d'une comète disloquée, appelée 73P, qu'elle rencontre tous les cinq ans sur son orbite. Le photographe Philippe Seychelles s'est rendu sur la Route du Volcan, à La Réunion, pour immortaliser ce moment magique et nous a partagé son cliché. (Photo : Philippe Seychelles)

La nuit du 31 mai, la terre a rencontré sur son orbite plusieurs courants de débris éparpillés par la comète 73P, fragmentée en 1995, comme l'explique Futura Sciences. S'y sont ajoutés des courants plus anciens, datant de 1892 et 1897, à l'origine de sursauts qui ont rendu le spectacle encore plus impressionnant. Cette pluie d'étoiles filantes a été la plus belle de l'année et même de ce début de siècle, selon des experts, avec plus de 1000 météores par heure, contre une centaine par heure pour la pluie annuelle des Perséides.

Le photographe Philippe Seychelles a bravé les températures fraîches et un vent glacial, pour offrir le cliché parfait de ce spectacle d'exception. Regardez :

Si vous avez manqué ce spectacle, notez que les Perséides, la plus célèbre des pluies d'étoiles filantes, sera observable du 20 juillet au 25 août 2022. Son pic d'activité est prévu dans la nuit du 12 au 13 août.

