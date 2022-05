Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Pour ce mercredi 1er juin 2022, Matante Rosina sent l'odeur de la pluie du côté de l'est ce matin. Le soleil est partout ailleurs. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit sur les hauteurs de l'ouest et les nuages peuvent même apporter quelques averses. Le mercure du thermomètre remonte légèrement aujourd'hui. Le vent souffle toujours en rafales au nord-est et sur le sud sauvage. (photo rb/Imaz Press)

