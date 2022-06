Afin de renforcer l'efficacité, la cohérence et le développement de l'accueil individuel des jeunes enfants, Jocelyne MARQUET Présidente de la Fédération des particuliers employeurs (FEPEM) et Frédéric TURBLIN Directeur de la Caf de La Réunion ont signé aujourd'hui 1er juin 2022 une convention de partenariat relative à l'accueil individuel des jeunes enfants. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Caf (Photo : Caf Réunion)

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) et a pour objectifs partagés :

- La structuration, le développement et la pérennisation du secteur de l’emploi à domicile entre particuliers ;

- L’information auprès des parents employeurs, actuels et futurs, sur les avantages, modalités et solutions pratiques de l’accueil individuel du jeune enfant ;

- Le développement de la professionnalisation et de l’attractivité du secteur.

Ce partenariat s’inscrit dans une politique familiale dynamique autour de l’épanouissement du jeune enfant et de sa famille, en particulier en développant équitablement et harmonieusement les différents modes d’accueil sur le territoire.

La convention formalise l’offre de service de la FEPEM et les modalités d’accompagnement mobilisées par la Caf dans la mise en place d’actions visant à soutenir et sécuriser les professionnels du secteur à La Réunion. Seront spécifiquement concernés les assistants maternels, les gardes d’enfants salariés à domicile, les parents employeurs et les responsables et animateurs des relais petite enfance (Rpe), dans leurs missions d’information, d’accompagnement et de conseils des familles et des salariés du secteur.

Les relais petite enfance (Rpe) sont des lieux d’information, de rencontre et d’échanges qui s’adressent en effet à la fois aux parents dans leur parcours de recherche d’un mode d’accueil et aux professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels, gardes d’enfants). Les représentants locaux de ces relais ont réaffirmé leur intérêt d’être accompagnés et outillés par la FEPEM pour renforcer leurs missions.

L’accompagnement mobilisé par la FEPEM dans ce cadre se déclinera à travers deux axes d’intervention.

La sensibilisation et l’accompagnement des professionnels des Relais Petite Enfance, dans leur rôle d’information sur le cadre légal et conventionnel du statut de particulier employeur.

Seront développées :

- Des réunions d’information juridique sur la nouvelle convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;

- Des réunions d’information sur les dispositifs de formation de la branche professionnelle ;

- L’accès à une ligne téléphonique dédiée, en direct avec un juriste expert pour des conseils destinés à apporter une réponse aux familles mais aussi de bénéficier d’une information en continue.

L’information auprès des parents (futurs) employeurs

Il s’agira sur ce volet de :

- Faire connaître les droits et devoirs du particuliers employeur et des salariés du particulier employeur ;

- Promouvoir le site monenfant.fr afin d’inciter ces derniers à se référencer et à communiquer sur leurs dispositifs ;

- Faire connaître aux familles, le portail numérique " petite enfance " développé par la Caf, présent sur les communes y ayant adhéré et qui permet de préinscrire son enfant en service d’accueil petite enfance ;

- Mettre en place un espace numérique personnalisé et un accompagnement juridique par les juristes de la FEPEM pour les parents (futurs) employeurs : Ce partenariat s’inscrit dans une politique d’accès aux droits pour les familles en recherche d’un mode de garde et la collaboration de la Caf et de la FEPEM unique organisation professionnelle représentative des particuliers employeurs permettra un accompagnement plus rapproché des relais petite enfance dans leurs missions d’information.

