Ce jeudi 2 juin 2022, les lycéens et étudiants en réorientation de La Réunion s'apprêtent à recevoir les premières réponses de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup. Les réponses à leurs voeux seront disponibles à partir de 21 heures (heure Réunion). Plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation : être accepté "oui", être accepté sous condition "oui si", être en liste d'attente ou encore être refusé. Cependant, l'ensemble des réponses ne sera pas divulgué ce jeudi. Les réponses des formations s'étalent jusqu'au 15 juillet. (Photo d'illustration : AFP)

Une phase complémentaire s’ouvrira à compter du 23 juin sur le site de Parcoursup, et ce, jusqu’au 16 septembre 2022. Les étudiants qui n’ont eus que des refus peuvent alors retenter leur chance en formulant 10 nouveaux vœux dans des formations ayant des places disponibles.

- 19.500 formations proposées –

Licence, BTS, diplômes d’État… Plus de 20.000 formations dont plus de 6.000 en apprentissage sont proposées sur la plateforme Parcoursup. Lycéens et étudiants ont pu formuler jusqu’à 10 vœux et 20 sous-vœux.

Selon nos confrères du journal Le Monde, près de 640.000 lycéens et 200.000 étudiants en réorientation en France sont concernés.

En mars 2021, près de 16.414 candidats réunionnais s'étaient alors inscrits sur la plateforme, dont 11.168 élèves de terminale en 2021. Les formations qui avaient été le plus sollicitées par les candidats à La Réunion étaient : le diplôme d'État d'infirmier, le PASS (parcours d’accès spécifique santé), les écoles d'ingénieurs, la licence de droit, la licence en administration économique et sociale.

