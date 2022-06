BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 2 juin 2022 :



Explosion des prix du carburant : normalement, gouverner c'est prévoir...

Comme on dit, gouverner c'est prévoir. Mais face à la forte hausse des prix causée par la guerre en Ukraine, le gouvernement est rattrapé par l'imprévu. Les prix à la pompe ont explosé : 1,78 euro pour le sans plomb et 1,47 pour le gazole. La bouteille de gaz, elle, se vend désormais à 23,25 euros. Et dans d'autres territoires ultramarins, où la voiture est tout aussi nécessaire qu'à La Réunion, les prix sont encore supérieurs. Des tarifs qui ont dépassé depuis longtemps ceux qui avaient pourtant mis le feu aux poudres en novembre 2018, actant le début du mouvement des Gilets jaunes. Et l'augmentation des prix est partie pour durer.

Législatives : Nadine Gironcel-Damour, candidate d'un "projet fait pour et par les Réunionnais.es"

C'est dans sa permanence située à Sainte-Suzanne, que la candidate du parti communiste réunionnais (PCR) énonce son programme pour les législatives. Nadine Gironcel-Damour est candidate dans la 6ème circonscription de La Réunion. Ce que la candidate souhaite avant tout, c'est mettre en avant un projet faire et pour les Réunionnais.es.

Victoire judiciaire pour Johnny Depp face à son ex-épouse Amber Heard

L'acteur Johnny Depp a remporté mercredi une retentissante victoire judiciaire face à Amber Heard devant un tribunal américain, même si les jurés ont conclu que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés par voie de presse, à l'issue d'un âpre procès qui a dévoilé la vie privée peu reluisante de deux célébrités d'Hollywood.

La Civis installe des bornes de recharge pour les véhicules électriques

La Civis (communauté intercommunale des villes solidaires) a installé sur son territoire sept premiers points de recharge rapide pour les véhicules électriques. Cette opération marque le début d'un déploiement plus conséquent sur l'ensemble des communes membres de l'intercommunalité, avec en ligne de mire la volonté d'apporter à ses administrés des solutions de mobilité, toujours plus variées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites pluies dans l'est qui ne durent pas

Malgré de petites pluies dès les premières heures du jour dans l'est, la météo de ce jeudi 2 juin 2022 va être agréable d'après Matante Rosina. Même si quelques nuages tentent de s'accrocher, ils ne gâchent pas le beau temps général sur notre île. L'alizé diminue en intensité pour laisser place à une petite brise.