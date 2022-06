Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

La Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) et la Chambre de métier et de l'artisanat de La Réunion (CMAR) ont signé ce jeudi matin 2 juin 2022 un avenant renforçant leur convention de partenariat en faveur de l'accompagnement et de l'aide aux artisans

