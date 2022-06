Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un Bal maloya aura lieu le vendredi 17 juin 2022 à partir de 19h à Château Morange à Saint-Denis. "À quelques jours de la Fête de la Musique, ce bal viendra clôturer la saison culturelle en beauté avant l'hiver austral" notent Château Morange et le label Frer2son, organisateurs de l'événement. Les groupes Bann Laope, 'Ti Moris ek Nasyon Kabaré et Lantouraz Gayar sont programmés. "Le Bal Maloya se place sous le signe du vivre-ensemble, de l'inclusion sociale et des traditions créoles" commentent les organisateurs.

