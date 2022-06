Emmanuel Macron a confirmé ce jeudi 2 juin, lors d'une visite à Marseille, le retour des mathématiques " en option ", " non obligatoire ", en classe de Première dès la rentrée prochaine.

" Comme je m’y étais engagé en campagne, nous réintroduirons en classe de Première la possibilité de choisir les mathématiques en option ", a dit le président de la République. " Il y aura toujours la spécialité maths, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir hors de la spécialité l’heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun ", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a souligné que cet enseignement " ne sera (it) pas obligatoire dès cette première année ", afin de " le faire vite ".



" Je pense qu’il faut aussi sortir de ce dilemme, avant que ce soit obligatoire. Laissons la liberté aux enfants et aux familles ", a-t-il poursuivi. " On va leur offrir cette liberté qui correspond à mon engagement ".



L'ancien ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, avait assuré, en février dernier, que le retour d'une heure et demie de mathématiques dans le tronc commun des enseignements de première se ferait dès septembre prochain. Pour mettre en oeuvre cette mesure , le ministère avait estimé qu'il faudrait l'équivalent de 350 postes d'enseignants à temps plein.

www.ipreunion.com avec l'AFP