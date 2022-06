Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Ce jeudi 2 juin 2022, on vient de l'apprendre, un heureux chanceux a eu la chance d'être sélectionné pour le tirage My Million du vendredi 27 mai 2022. Et c'est à La Réunion que ce joueur a gagné la belle somme d'un million d'euros. Pour l'heure, il n'a pas encore réclamé son gain. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Ce jeudi 2 juin 2022, on vient de l'apprendre, un heureux chanceux a eu la chance d'être sélectionné pour le tirage My Million du vendredi 27 mai 2022. Et c'est à La Réunion que ce joueur a gagné la belle somme d'un million d'euros. Pour l'heure, il n'a pas encore réclamé son gain. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)