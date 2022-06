BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 3 juin 2022 :



- Bouclier qualité prix : auparavant décriés, maintenant plébiscités, les produits du BQP se font rares

- Législatives - 5ème circonscription : Laurent Virapoullé veut "incarner le vote utile"

- La guerre en Ukraine entame son 100ème jour

- Le Salon Zanimos revient pour une 10ème édition

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps et quelques nuages

Bouclier qualité prix : auparavant décriés, maintenant plébiscités, les produits du BQP se font rares

Depuis plusieurs semaines, les produits prévus dans le Bouclier qualité prix (BQP) se font rares dans les supermarchés et autres surfaces de ventes de La Réunion. Leur absence s'explique par deux facteurs. D'une part un engouement aussi soudain qu'inattendu pour ces produits moins chers et souvent critiqués pour leurs qualités gustatives jugées moindres. D'autre part, des retards dans l'approvisionnement en crise de la crise en Ukraine

Législatives - 5ème circonscription : Laurent Virapoullé veut "incarner le vote utile"

Laurent Virapoullé, 1er vice-président du comité des pêches en région, se lance pour la première fois en politique. Il est candidat pour les législatives sur la 5ème circonscription. Le fils de Jean-Paul Virapoullé, ancien maire de Saint-André, se présente sous l'étiquette de Ensemble, le parti présidentiel (anciennement La République en Marche). Il considère "incarner le vote utile." Il a pour suppléante Sabrina Ramin

La guerre en Ukraine entame son 100ème jour

La guerre en Ukraine marque son 100ème jour ce vendredi 3 juin 2022. 100 jours marquées par les bombardements russes sur de nombreuses régions du pays. Aujourd’hui, l’offensive se concentre principalement sur l’est de l’Ukraine. Le Président ukrainien, Zelensky, estime que 20% du territoire ukrainien est occupé par les forces armées russes. Depuis le début de la guerre, selon le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), un total de 8.462 victimes civiles ont été recensées dans le pays : 3.930 tués et 4.532 blessés, au 23 mai 2022. Toutefois, le HCDH a précisé que les chiffres réels pourraient être plus élevés. Plus de 5 millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays. Après plus de trois mois de guerre, aucune solution ne semble se présager pour mettre fin au conflit.

Le Salon Zanimos revient pour une 10ème édition

Le Salon Zanimos c'est avant tout la grande aventure d'un passionné d'animaux. Willy Zafinedravoul a imaginé il y a déjà 10 ans de cela, un espace où les passionnés, professionnels et particuliers, propriétaires ou futurs propriétaires mais aussi défenseurs de la cause animale, se retrouveraient autour du plus grand rassemblement d'animaux du monde entier pour les faire découvrir ou redécouvrir aux réunionnais. Ca va se passer du 4 au 6 juin, à la Nordev, à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Zanimo

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps et quelques nuages

Pour ce vendredi 3 juin 2022, Matante Rosina observe le ciel qui est pour l'instant bleu ce matin mais dans la journée, les nuages vont se développer un peu partout sur l'île et en particulier du côté de la Possession. La houle australe se forme avec des vagues qui pourraient atteindre trois mètres dans la nuit.