Roger Valiamé, l'un des premiers rakontèr zistoir de rue à Sainte-Suzanne, est décédé ont annoncé ses proches ce vendredi matin 2 juin 2022. Il avait 77 ans. Musicien, artiste et journalier agricole, il était l'une des grandes personnalités de la culture réunionnaise. A sa familles et à ses proches, Imaz Press présente ses condoléances attristées. Nous publions ci-dessous l'hommage que lui rend Bernard Batou. (Photo : DR)

C’est avec de tristesse que j’apprends le décès de Roger Valliamé, figure populaire de Sainte-Suzanne, rakonter zihistoire, musicien, artiste, journalier agricole. Il s’en est allé après des années de souffrance. " Tonton Roger, " comme on l’appelait affectueusement, était un personnage qui aura marqué l’histoire de Sainte-Suzanne par son implication dans le monde agricole, culturel et patrimonial.

Il était très attaché à la terre et il a exercé durant toute sa vie le métier de journalier agricole sur la propriété des Trois Frères, à Sainte-Suzanne. Tous les matins, bertel sur le dos, il allait planter et entretenir les champs de canne et de maraîchage, c’était toute sa fièrté. " " J’ai commencé très jeune à travailler. Trois Frères c’est vraiment un quartier historique.

On y élevait des chevaux, une grande écurie faite de taille de pierres construite en 1893. Un peu plus loin il y avait un abattoir, le boucher se nommait Marcel Valentin ". Roger Valliamé a travaillé pendant 20 ans sur la propriété de Trois Frères. Il se souvient très bien de sa petite case en bois sous tôle de deux pièces que lui a fait construire Yvon Robert, le gérant de la société. Selon Roger, près de 150 personnes travaillaient à la société de Trois Frères. La canne, les fruits… tout poussait. Autre activité importante de la société, le bois.

" On plantait des filaos qui servaient pour la fabrication des maisons, pour faire des planches. Les gens et les restaurateurs venaient s’approvisionner en bois ici. Les plus beaux fruits provenaient de ce beau village ". Roger Valliamé était aussi un artiste musicien. Il a joué dans les années 1980-90 avec la troupe les Etincelles Panonnaises, Françoise Guimbert, Jacqueline Farreyral du temps de l’opération les CES Musique lancé par le Département. Roger a également longtemps cotoyé un autre grand zarboutan en la personne du Rwa Kaf avec le quel il a animé des soirées maloya.

En plus de ses activités professionnelles, Roger Valliamé aimait raconter des histoires créoles. Il n’hésitait pas à se rendre dans des écoles, dans les bibliothèques, dans la rue pour transmettre sa passion aux enfants et au public. Il avait l’art et la manière de le faire. Son râve était de publier toutes ses histoires et les partager au plus grand nombre. Rakonter zhistoires mais aussi sportif : tous les soirs il rejoignait ses amis du club bouliste de Sainte-Suzanne et s’adonner à la pétanque. D’ailleurs, la municipalité de Sainte-Suzanne s’apprêtait pour les journées du patrimoine à le rendre hommage en dénommant le club bouliste au nom de Roger Valliamé. Une juste récompense.

Depuis ces dernières années, Roger Valliamé n’apparaissait plus en public pour des raisons de santé. Sa femme et ses enfants étaient au petit soin pour l’aider et le soutenir dans ces moments de douleur. Sa mémoire s’est envolée…

Dan son kaz rue 20 désanm

Tonton Roger i vive dan in grand fénoir

Li la pu la mémoire

Li la perd son savoir.

A nou la perd un grand passeur d’mémoire

Mé inquiète pa, Gramoun sera toujour la

Dans nout pensée, dans nout mémoire à jamais

In grand respé pou li

Merci Tonton Roger… "

(extrait du poème de Bernard Batou dédié à Roger Valliamé)