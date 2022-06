L’élection Miss Réunion 2022 aura lieu le samedi 27 août à 19h30 au Téat Champ Fleuri à Saint-Denis, sur le thème du "pouvoir des femmes". Mais avant cette grande soirée, les douze candidates vont devoir s’entraîner. Photos, tournages, évènements, défilés, répétitions… trois mois intenses les attendent. "La semaine prochaine, elles vont passer quatre jours ensemble dans la "Villa des Miss" à Saint-Gilles", explique Aziz Patel, délégué régional de Miss France. Au programme, visite de l’île de La Réunion et rencontre avec les Réunionnais.

Celle qui remportera la couronne, participera à l’élection Miss Réunion 2023 qui aura lieu en décembre à Châteauroux.

- "Une année intense" pour Dana Virin -

Le 27 août 2022, Dana Virin, Miss Réunion 2021, transmettre sa couronne à l’une des douze candidates présentées ce vendredi.

C’est avec émotion que Dana Virin, qui devra rendre sa couronne dans trois mois, revient sur son année de règne. "C’était une année assez intense. J’ai énormément de souvenirs pleins la tête", dit-elle. Au fil de cette année, Miss Réunion a pu voyager aux quatre coins du monde : la Fashion Week, la montée des marches à Cannes, un défilé à Dubaï. Mais ce qui l’a marqué le plus, c’est la rencontre avec les Réunionnais. "C’est formidable et mémorable. C’est pour ça que je tiens à remercier la population car c’est grâce à eux." Si elle devait résumer son année elle dirait, "c’est une année intense, on donne beaucoup de soi car on nous donne énormément". C’est avec nostalgie qu’elle rendra sa couronne dans trois mois. Mais ce qu'elle souhaite avant tout, c'est accompagner les candidates. "Je serais là car le but c’est qu’elles puissent représenter La Réunion le mieux possible."

Si Dana Virin. Avait un conseil à donner à ces douze candidates, c’est "que si elles sont là c’est qu’elles sont belles mais au-delà de cela elles doivent rester elles-mêmes".

- Voici les noms des 12 candidates : -

1 – Inès Ziata, 21 ans, 1m71 - La Possession

2 – Ludmilla Gonthier, 22 ans, 1m71 - Sainte-Rose

3 – Manon Lauret, 23 ans, 1m71 - Saint-Paul

4 – Tara Mourdjee, 22 ans, 1m72 - Le Tampon

5 – Lidjee Tamaya, 20 ans, 1m72 - Saint-Denis

6 – Marion Marimoutou, 18 ans, 1m72 - Saint-André

7 – Liv Sidelski, 18 ans, 1m73 - Saint-Paul

8 – Florine Elphege, 20 ans, 1m73 - Saint-Paul

9 – Loana Hoareau, 19 ans, 1m75 - Saint-Joseph

10 - Léna Fanguimache, 19 ans, 1m75 - Saint-Leu

11 –Loana Sorres, 1m76, 18 ans, Saint - Joseph

12 - Léna Valérie, 21 ans, 1m80, Saint - Joseph

