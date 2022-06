BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 4 juin 2022 :



- Accès aux soins : La Réunion n'est pas à l'abri d'un manque de médecins

- Karine Lebon "prête à faire partie d'une majorité à l'Assemblée nationale"

- Rétro : Sang, tabac, voyages, carburants, bouclier qualité prix

- Sakifo 2022 : le plein de musique pour le premier jour du festival

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Peu de changement par rapport à la veille

Accès aux soins : La Réunion n'est pas à l'abri d'un manque de médecins

La problématique des déserts médicaux se posent un peu partout en France et La Réunion n'est pas à l'abri d'un manque de médecins, notamment de spécialistes. Si l'île dispose de plus de docteurs généralistes pour 100.000 habitants que la moyenne nationale, certains secteurs, l'est et les hauts en l'occurrence, font face à des difficultés d'accès aux soins. Une situation risquant de s'empirer sans un plan régional d'attractivité dont plusieurs professionnels de santé veulent la mise en place

Karine Lebon "prête à faire partie d'une majorité à l'Assemblée nationale"

Candidate du rassemblement des forces de progrès (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, appelée Nupes), la députée sortante Karine Lebon se présente pour un second mandat, sur la 2ème circonscription. Soutenue par Jean-Luc Mélenchon sur le plan national et Huguette Bello sur le plan local, elle défend un programme de gauche bâti sur l'augmentation des salaires, la lutte contre la précarité et la défense de l'environnement. Avec ce "plan Robin des bois" qui vise à taxer les plus riches et lutter contre l'évasion fiscale, Karine Lebon se dit "prête à faire partie d'une majorité à l'Assemblée nationale", elle qui a passé son premier (court) mandat dans l'opposition.

Rétro : Sang, tabac, voyages, carburants, bouclier qualité prix

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 sur Imaz Press



* Lundi 30 mai - Les stocks de sang sont au plus bas

* Mardi 31 mai - Une "journée sans tabac" aussi pour la planète

* Mercredi 1er juin - Allègement des restrictions sanitaires : les réservations pour partir en vacances s'envolent

* Jeudi 2 juin - Explosion des prix du carburant : normalement, gouverner c'est prévoir...

* Vendredi 3 juin - Bouclier qualité prix : auparavant décriés, maintenant plébiscités, les produits du BQP se font rares

Sakifo 2022 : le plein de musique pour le premier jour du festival

L'édition 2022 du Sakifo a commencé ce vendredi 3 juin 2022 à Saint-Pierre. Cette édition, six mois seulement après la dernière, est marquée par la fin des restrictions sanitaires. Contrairement à décembre 2021, les visiteurs pourront déambuler sans masque, sans pass sanitaire et profiter à nouveau du camping. Le lundi de la Pentecôte, férié pour beaucoup de personnes, est un hasard du calendrier favorable à l'achat de pass trois jours.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Peu de changement par rapport à la veille

Matante Rosina ne va pas vous annoncer de grand changement par rapport à la veille. Peu de nuages le matin et quelques averses dans l'après-midi pour ce samedi 4 juin 2022. Le piton de la fournaise va rencontrer quelques pluies dans la nuit. La houle australe est toujours présente.