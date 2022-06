BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 5 juin 2022 :



- Patates, manioc, songes... le grand retour dans l'assiette des Réunionnaiskifo,

- Ce que l'on peut cuisiner avec du goyavier

- Zot lé pas payé pou kroir, mé lé vré

- Sakifo 2022 : la musique résonne toujours à la Ravine Blanche

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche ensoleillé

Patates, manioc, songes... le grand retour dans l'assiette des Réunionnais

Augmentation du prix du riz, des pâtes, de l'huile, de la viande... Remplir son caddy n'a jamais été aussi compliqué. Les conséquences de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine se font sentir sur le pouvoir d'achat des Réunionnais. Face à l'inflation et aux difficultés d'approvisionnement, certains se remettent à cultiver des racines lontan. Les tubercules quasiment disparus des assiettes tels que le manioc, le songe gris, la patate douce, le conflore ou encore le cambarre reviennent au goût du jour.

Ce que l'on peut cuisiner avec du goyavier

Le goyavier, petit fruit rouge acidulé, a fait son retour depuis la fin du mois d'avril à la Réunion. En ce mois de juin, les familles continuent de se rendre dans les hauts de l'île pour s'en procurer. De quoi les manger tels quels, ou les utiliser pour des recettes sucrées mais aussi salées. On vous donne quelques idées.

Joconde entartée, saut en parachute à 103 ans, adada sur mon cheval, des millions pour un faux centre

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 : Drôle de façon d'agir "pour la planète" pour ce jeune homme qui a littéralement entarté la Joconde. Il n'y a pas d'âge, ou encore tout est dans la tête, cette Suédoise de 103 ans nous le prouve en sautant en parachute et bat le record de la personne la plus âgée au monde à se jeter dans le vide. Enfant, qui n'a jamais enfourché un balai et galoper comme sur un cheval ? En vendée, les adultes continuent à le faire et c'est même une compétition. Terminons par ce jeune homme qui a empoché des millions d'euros en créant un faux centre de dépistage en Allemagne.

Sakifo 2022 : la musique résonne toujours à la Ravine Blanche

L'édition 2022 du Sakifo a commencé depuis ce vendredi 3 juin 2022 à Saint-Pierre sur le site de la Ravine Blanche. Cette édition marque un tournant après la fin des restrictions sanitaires. Fini les masques, les pass sanitaire. En ce samedi 4 juin, deuxième jour de festival, une vingtaine artistes locaux et internationaux se produisent sur les scènes du Sakifo

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche ensoleillé

C'est un dimanche qui s'annonce sous de beaux hospices. Matante Rosina prévoit du soleil ce 5 juin 2022 même si au lever du jour quelques nuages se promènent dans le ciel de l'est. Le temps ne devrait pas évoluer dans l'après-midi. Côté températures, elles sont un peu fraîches le matin et le thermomètre rajoutera quelques degrés supplémentaires dans la journée.