Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Dans la soirée du samedi 4 juin au dimanche 5 juin, une altercation a eu lieu sur le site du Sakifo, à Saint-Pierre, entre festivaliers. Les agents de sécurité sont intervenus et les ont évincés du festival. Évacuée, une des festivalières en cause s'est par la suite emportée contre un fonctionnaire de police alors présent à l'extérieur. L'incident s'est produit vers 1h du matin. La femme était sous l'emprise de l'alcool fait savoir un officier de la police. Selon nos informations, elle a été placée en garde à vue et sera entendue dans le courant de l'après-midi du dimanche 5 juin. (Photo d'illustration : Police Nationale)

