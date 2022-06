Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Le CRGT informe qu'un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. L'incident s'est produit aux alentours de 10h et se situe sur la bretelle de sortie pour rejoindre le Stade de l'Est, dans le sens Sainte-Marie - Saint-Denis. Une partie de cette bretelle de sortie est neutralisée. Un véhicule d'intervention du CRGT est dépêché sur place. Plus d'information à venir. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

