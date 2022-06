Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Vendredi 03 Juin à 17H21

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 : Drôle de façon d'agir "pour la planète" pour ce jeune homme qui a littéralement entarté la Joconde. Il n'y a pas d'âge, ou encore tout est dans la tête, cette Suédoise de 103 ans nous le prouve en sautant en parachute et bat le record de la personne la plus âgée au monde à se jeter dans le vide. Enfant, qui n'a jamais enfourché un balai et galoper comme sur un cheval ? En vendée, les adultes continuent à le faire et c'est même une compétition. Terminons par ce jeune homme qui a empoché des millions d'euros en créant un faux centre de dépistage en Allemagne. (Photo d'illustration AFP)

