Les gendarmes ont retiré 16 permis pendant ce week-end de trois jours. Les contrôles ont notamment été renforcés sur Saint-Pierre, aux abords du Sakifo. 147 infractions ont été constatées sur le week-end. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie (Photo d'illustration : gendarmerie de La Réunion)

• Du côté des gendarmes

Au cours de ce long week-end de Pentecôte, de nombreux services de lutte contre l'insécurité routière, ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, ont été réalisés par les motocyclistes de l’EDSR, appuyés des militaires des compagnies et de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 31



NOMBRE D INFRACTIONS : 147



NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 16



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 8



NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 5



NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 28 dont 19 fourrières



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 8



NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 6



NOMBRE DE VITESSES : 63 dont 33 interceptions



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 8



NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 16



NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 17

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 3



NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 1



NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 12



FAITS PARTICULIERS :



Le 04 juin 2022 de 22h00 à 01h00, les motocyclistes de la BMO de ST Benoit, appuyés des militaires de la Cie de ST Benoit ont réalisé un service de contrôle des mobilités, sur la RN3, à proximité immédiate de la " fête des Goyaviers ", organisée sur le secteur de la Plaine des Palmistes. 15 infractions ont été relevées dont 5 alcoolémies, 3 conduites sous stupéfiants, 3 défauts de permis de conduire, 1 défaut d’assurance, 2 ceintures et 1 défaut de contrôle technique, ayant motivé 5 rétentions de permis, 6 immobilisations et 5 mises en fourrière.



Le 5 juin 2022 de 01h00 à 05h00, les militaires de la BMO de ST Paul, renforcés des réservistes de la Gendarmerie ont mis en place un poste de contrôle routier, sur le secteur de ST Gilles à proximité des discothèques. 10 infractions dont 9 alcoolémies et 1 défaut d’assurance ont été constatées, motivant 5 rétentions de permis, 10 immobilisations et 5 mises en fourrière.



Le 05 juin 2022 de 01h00 à 05h00, la Brigade motorisée de La Rivière ST Louis se trouvait sur le secteur du Tampon, sur la RN3, à proximité immédiate de la " fête SAKIFO " de ST Pierre, en vue de sécuriser les axes routiers et lutter contre les infractions graves génératrices d’accidents. 7 alcoolémies ont été constatées, soit 4 rétentions de permis, 6 immobilisations et 3 mises en fourrière.



Dans la journée du 06 juin de 14h00 à 18h00, les motocyclistes de L’EDSR appuyés sur le secteur Est par les militaires de la Compagnie de ST Benoit ont multiplié les postes de contrôles sur l’ensemble des axes du département, en vue de sécuriser le retour des familles et sanctionner les défauts de comportement des usagers trop pressés. A cet effet, 58 infractions ont été relevées durant l’après-midi, soit 1 alcoolémie délictuelle, 27 excès de vitesse, 7 refus de priorité, 2 conduites sans permis, 9 téléphones, 5 défauts d’assurance, 3 ceintures, 4 infractions liées à l’homologation et à la pollution des véhicules...ayant motivé 5 rétentions de permis de conduire et 6 mises en fourrières.