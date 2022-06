Au programme du Mois des visibilités LGBTQIA+ cette semaine : restitution de la Chorale Kwir avec le chanteur Aurus, groupe de parole "Soutien à la parentalité LGBTQIA+", l'exposition de peintures "NO.MAN.MEN" de Samuel Perche et information sur la transidentité avec l'association OriZon. Nous publions ci-dessous le programme

Samedi 11 juin :



· A 11h, restitution de la Chorale Kwir avec le chanteur AURUS. Devant l’exposition KWIR, place Paul Vergès, bas Rue Maréchal Leclerc, angle Petit Marché, Saint-Denis



Depuis février, le chanteur AURUS a constitué une chorale kwir, un " Safe Space " autour de la voix, un endroit de partage et de rencontre pour les personnes Queer de La Réunion, afin de pouvoir ensemble porter nos voix, notre parole.



· De 14h à 16h : groupe de parole – Soutien à la parentalité LGBTQIA+, avec la modération d’Anne-Marie Mason, psychologue spécialisée en PMA et périnatalité. Situé au Centre LGBTQIA+, 11 allée des Jaspes, La Source, Saint-Denis.



· A partir de 18h : NO.MAN.MEN, exposition de peintures de Samuel Perche, rue de l’Ancienne Usine, Grand Bois, Saint-Pierre, avec Opus Art. Puis du mercredi au samedi de 17h à 20h30 et le dimanche de. 9h à 12h



Les gays ne sont pas des hommes.

Si dès le départ, Adam n’avait pas subi les diverses discriminations sociales hétéronormatives, il serait librement tombé amoureux de Bob, puis de Peter et de Alain. Il aurait vécu une première très belle histoire d’amour avec Jaime, puis se serait pacsé avec Asad. Il aurait divorcé, aurait passé quelques années avec Antoine et Lucas, puis avec Derrick. Il se serait ensuite marié avec Alejandro, avec qui il aurait eu deux enfants, l’un avec Eva, l’autre avec Marie, la femme de Eva. Il aurait eu des amants, des rencontres d’un soir, d’un moment. Il serait devenu un très bel homme.

En 1978, Monique Wittig clôt sa conférence par " les lesbiennes ne sont pas des femmes".

Il en va de même du pédé. Qui plus est de l’artiste gay. A l’heure où les identités de genre interrogent profondément les fondements de la société, où les paroles des minorités se libèrent et se font entendre pour formuler des injustices qui n’ont plus raisons d’être, il semble essentiel d’interroger l’homosexualité cis comme un genre identitaire.



Dimanche 12 juin :



· De 10h à 17h : information sur la transidentité par Xylric Lepinay et Lilou Pedrazzoli de l’association OriZon. Au CEPS de Saint-Paul, 29 rue Labourbonnais.