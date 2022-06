Deux élèves de l'École des créateurs, Enzo Perret, 17 ans, et Titouan Pottier, 15 ans, se sont vus décerner le premier prix national du concours Jeunes reporters pour l'environnement, dans la catégorie Lycée 15/18 ans lors de la cérémonie de remise des résultats, le vendredi 3 juin 2022. Au total, 230 projets avaient été présentés au jury. Nous publions ici le communiqué de l'Ecole des créateurs (Photo d'illustration AFP)

Le but du concours: réaliser un reportage vidéo sous la forme de journalisme de solution. Après avoir ciblé l'un des 17 objectifs de développement durable fixé par l'ONU, il fallait trouver et valoriser une solution locale.

Dans leur reportage "57,4 millions", Enzo et Titouan ont choisi de parler de la problématique des déchets électroniques et de l'obsolescence programmée et de mettre en avant le travail de l'association Eco Pratik et des Reparali Kafé: des ateliers pour apprendre à réparer les appareils en panne plutôt que de le jeter et en acheter un neuf.

En raison de la bonne qualité de la vidéo qu'ils ont réalisée de A à Z, le jury français a décidé de la présenter au concours international! Résultats dans un mois!





L'École des créateurs (primaire, collège, lycée) est une école alternative et associative, privée, hors contrat située à St Pierre. Elle existe depuis deux ans, accueille une cinquantaine d'élèves et propose une pédagogie personnalisée et différenciée, avec du sens et des projets concrets.