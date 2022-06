Candidat aux élections législatives dans la 5ème circonscription des Français de l'étranger, Manuel Valls a reconnu sa lourde défaite ce dimanche 5 juin 20022. Il a été éliminé dès le premier tour, puis a immédiatement clôturé son compte Twitter. (Photo d'illustration AFP)

Ancien Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls était candidat de la majorité présidentielle. Il a officiellement reconnu sa défaite sur Twitter : "je prends acte des résultats sur la 5ème circo des FDE (Français de l'étranger)", a-t-il alors écrit. "Mes remerciements vont aussi à la majorité présidentielle pour son investiture et son soutien. Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n’a pas convaincu. Une élection est un moment de vérité."

Depuis, son compte Twitter a été clôturé par la suite. L'ex-candidat a publié un dernier tweet "Adieu Twitter", qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

Sapristi! Il a dit " adieu Twitter " et pas juste " adieu " pic.twitter.com/EwdOsqSrGM — Alexis Kraland (@akraland) June 5, 2022

Il se présentait sur la 5ème circonscription des Français de l'étranger. Pour rappel, celle-ci comprend l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco.



Le candidat était investi par le mouvement Renaissance - anciennement LREM. Le député sortant Stéphane Vojetta, lui, annonce s'être qualifié au deuxième tour des élections. Il fera face au candidat de la Nupes, Renaud Le Berre. Manuel Valls appelle à faire barrage à ce dernier.

www.ipreunion.com / [email protected]