Gilles Hubert, premier adjoint et jusqu'à présent proche conseiller de la maire de la Possession Vanessa Miranville, est sur la sellette. Ses délégations, notamment celle portant sur les ressources humaines, son poste de premier adjoint et même celui de vice-président du TCO pourraient lui être retirés. Interrogé par Imaz Press, Gilles Hubert dément toute sanction et affirme :"c'est moi qui demande à descendre en charge au niveau des délégations, mais je reste adjoint et je reste au TCO" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Selon nos informations, une réunion des élus de la majorité communale a eu lieu ce samedi 4 juin 2022 au matin. Gilles Hubert n'a pas été convié et n'y donc pas assisté. La décision de l'écarter a été prise au cours de cette rencontre.

"Tout peut maintenant aller très vite" commente une élue. "Conformément à la loi, la maire peut lui enlever très rapidement toutes ses délégations. La proposition de lui retirer son poste de premier adjoint va par contre passer par un vote en conseil municipal" explique un autre élu qui a participé à la réunion.

Cette proposition de retrait serait inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal du mercredi 22 juin afin d'être votée, ou non, par les élus.

Si elle se confirmait au prochain conseil municipal, cette mise à l'écart aussi brutale que radicale serait due à une lente dégradation des relations entre le premier adjoint et une partie des conseillers de la majorité.

"Mais cela reste surprenant, a priori, on ne retire pas comme ça les délégations d'un élu qui aurait une attitude politiquement incorrecte" note un observateur de la vie communale possessionnaise. "Le ou la maire discute d'abord avec l'élu en question et le recadre, or là, on est passé d'une relation quasiment filiale entre Vanessa Miranville et Gilles Hubert à une mise à la porte. Il convient donc de se demander ce qui a provoqué ce véritable coup de tonnerre" commente encore l'observateur.

"Gilles Hubert a trop tiré sur la ficelle" estime une élue en refusant "pour le moment d'en dire plus". Un autre conseiller affirme : "il ne peut vraiment s'en prendre qu'à lui-même, son comportement vis-à-vis des élus et des administratifs est largement contestable" en termes de management et de prise de décisions. "Cela ne pouvait plus durer, il fallait trancher dans le vif, la maire l'a fait" se réjouit un autre élu.

Cette potentielle entrée en disgrâce - déjà largement relayée sur les réseaux sociaux par Philippe Robert, conseiller municipal d'opposition -, est formellement démentie par Gilles Hubert. "Pour des raisons familiales, j'ai voulu faire évoluer ma situation. Je veux descendre en charge de travail. Je ne serai plus premier adjoint, mais je resterai adjoint avec une délégation gravitant autour des ressources humaines, vraisemblablement la modernisation et l'optimisation de ce pôle" explique l'élu. Il ajoute "je resterai bien sûr au TCO et au Conseil départemental (où il est élu depuis juin 2021 – ndlr)".

Si cette mise à l'écart devait se confirmer, il s'agirait du dernier épisode en date d'une succession de désaccords, de licenciements, de démissions de cadres administratifs qui se sont accumulés au fil des années à la mairie de La Possession.

