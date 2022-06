Météo France prévient : la houle australe va rester active cette semaine à La Réunion. Elle a été particulièrement marquée durant le week-end sur les côtes ouest et sud. Une nouvelle tempête génère un nouveau train de houle qui se propage vers l'île. Des creux de 3,5 mètres sont attendus en milieu de semaine. Prudence sur la côte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Après une accalmie demain mardi (la hauteur moyenne des vagues devrait se cantonner à 2m/2m50), la mer redevient forte sur les côtes Ouest et Sud dès la nuit de mardi à mercredi. Des creux moyens de 3m50 sont attendus pour mercredi, associés à des déferlements assez puissants à la côte" prévient Météo France.

"Pour rappel, les vagues maximales peuvent atteindre deux fois la hauteur moyenne de la houle ! La suite de la semaine s'annonce toujours marquée par une mauvaise mer notamment dans le Sud, sous l'effet de la houle (en lente atténuation) et du vent de Sud-Est qui va nettement se renforcer jeudi et vendredi" ajoute Météo France alors que les températures devraient également chuter. "On perdra aussi quelques degrés au passage" ajoute le service météorologique.

La prudence est donc de mise sur le littoral. "Il convient de rester très attentifs en bord de mer sur les rivages Ouest et Sud au cours des prochains jours".

