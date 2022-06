Ce lundi 6 juin 2022 est un jour férié. Férié pourquoi, car les Chrétiens de l'île célèbre la Pentecôte et la révélation de l'Esprit Saint aux apôtres. Autre question se pose en ce lundi pour les salariés, c'est de savoir s'ils doivent travailler ou non. En effet, depuis une loi de 2004, ce jour a été décrété comme journée de solidarité. Si depuis, les entreprises peuvent choisir n'importe quel jour dans l'année pour y participer, nombreuses sont celles à avoir gardé la date du 6 juin. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La Pentecôte est l’une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Célébrée cinquante jours après Pâques, elle marque la révélation de l’Esprit Saint à Marie et aux apôtres. Cette célébration chrétienne est intimement liée à la fête pascale. Jésus est mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement.

Dans le chapitre 2 des Actes des apôtres, la Pentecôte est ainsi décrite : "Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer."

- Lundi de Pentecôte, journée de solidarité -

Le lundi de Pentecôte a été instauré comme Journée nationale de solidarité afin de financer le plan d’aide aux personnes âgées et handicapées. Cette mesure a été mise en place en 2004, un an après la canicule de l’été 2003 qui a tué plus de 19.000 personnes.

Depuis 2008, la "journée de solidarité" est devenue indépendante de tout calendrier, mais nombreuses sont les entreprises qui ont gardé la date du Lundi de Pentecôte. Cette journée du lundi de Pentecôte est donc pour certains travaillée mais non payée. Ces sept heures de travail peuvent également être données à un autre moment de l’année, ou sous forme de RTT.

La journée de solidarité se traduit pour les employeurs par le versement d’une contribution de solidarité autonomie (CSA), à hauteur de 0,3 % de la masse salariale de l’entreprise. Cette contribution est assise sur la même assiette que la cotisation patronale d’assurance maladie, et recouvrée dans les mêmes conditions. Son versement s’effectue de manière mensuelle ou trimestrielle, selon l’effectif de l’entreprise.

Cet argent est utilisé pour créer des emplois dans le secteur de l’aide à la personne notamment dans les maisons de retraites et les structures spécialisées. Il sert aussi à financer des travaux de modernisation ou encore les heures d’aide à domicile.

