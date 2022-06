Une chenille géante a été organisée ce dimanche 5 juin 2022 à Saint-Brieuc, en Bretagne. 1.338 personnes se sont alignées pour battre le record de la plus longue chenille humaine du monde, relaie France Bleu. Un record battu de très loin d'ailleurs puisque le précédent s'établissait à 390 participants. (Photo : capture d'écran Twitter / France Bleu Armorique)

"Met tes deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre" : nul doute que les 1.338 participants à cette chenille record ont eu la chanson dans la tête toute la journée. Comme l'indique France Bleu, elles et ils ont battu le record mondial de la plus longue chenille humaine, réalisée en marge du festival Art Rock. La Bretagne détient donc son lot de records, avec celui de la plus longue galette saucisse du monde.

L'événement était organisé par un bar nommé "Le Fût chantant" comme le relaie France Bleu. Le précédent record s'établissait à 390 participants. "Une plaque commémorative va être installée à l’entrée de la ville, a promis le maire de la ville Hervé Guihard" ajoute France Bleu.

