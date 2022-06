Gilles Hubert, annonce ce mardi 7 juin 2022 qu'il va quitter ses fonctions de premier adjoint de la maire de la Possession Vanessa Miranville, et sa délégation aux Ressources humaines. Il confirme ainsi une information donnée dès ce lundi par Imaz Press (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Lors du prochain conseil municipal du 22 juin, je vais descendre en charge de certaines de mes fonctions en mairie. Ce choix est un choix de raison. En eff et, depuis mon élection au conseil départemental ma charge de responsabilité et de travail n’ont cessé d’augmenter de façon exponentielle" écrit Gilles Hubert dans un communqué publié ce mardi 7 juin.

L'élu emploi le tonqui avait été le sien lorsqu'il avait été interrogé par Imaz Press concernant sa possible mise à l'écart, lélu s'etait voulu serein. "Pour des raisons familiales, j'ai voulu faire évoluer ma situation. Je veux descendre en charge de travail. Je ne serai plus premier adjoint, mais je resterai adjoint avec une délégation gravitant autour des ressources humaines, vraisemblablement la modernisation et l'optimisation de ce pôle" explique l'élu. Il avait ajouté "je resterai bien sûr au TCO et au Conseil départemental (où il est élu depuis juin 2021 – ndlr)".

Gilles Hubert dit encore dans son communiqué "mes délégations au département m’amènent à des représentations dans de très nombreuses instances (Office de l’Eau, Comité de l’Eau et de la Biodiversité, Sdis). Je dois également assumer de nouvelles responsabilités familiales, et je me dois d’y consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour les assumer pleinement".

L'élu annonce ensuite "il sera donc désigné un nouveau premier adjoint, et en élus aux Ressources sumaines sont désignés M. Maxime Fromentin et Mme Jocelyne Cavane Dalèlee", et termine "jereste bien évidemment élu à la Possession sur un rôle de conseiller municipal de la majorité".

Cette mise à l'écart de fait et le dernier épisode en date d'une succession de désaccords, de licenciements, de démissions de cadres administratifs qui se sont accumulés au fil des années à la mairie de La Possession.