Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 41 minutes

Une forte houle, typique de l'hiver austral, est de nouveau attendue à partir de ce mardi soir 7 juin 2022 sur les côtes ouest et sud de La Réunion. Des vagues de 3 à 3,5 mètres en moyenne sont prévues par les services météorologiques du sud de la Pointe des galets à la Pointe de la Table. Elles pourront, pour certaines, atteindre 7 mètres de haut. La plus grande prudence aux abords du littoral est recommandée, et ce jusqu'à vendredi au moins (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

