Violences policières : gardiens de l'ordre établi au détriment de la paix

Jean-Luc Mélenchon s'est attiré les foudres des syndicats policiers en pointant du doigt les violences perpétrées lors d'interventions musclées, et en affirmant que "la police tue". Des propos qui ne passent pas et suscitent l'indignation dans un climat dominé par les élections. Derrière la polémique cependant restent les questions. Alors que le nouveau mandat d'Emmanuel Macron vient à peine de commencer, son gouvernement est marqué par une série d'affaires mettant en cause les forces de l'ordre.

3ème circonscription : Alexis Chaussalet veut "changer radicalement les choses"

Alexis Chaussalet se lance à l'assaut des élections législatives 2022 sur la 3ème circonscription. Le programme qu'il porte tourne autour de l'autonomie alimentaire et de l'urgence sociale. Selon celui qui se présente comme candidat de l'union des gauches, il est nécessaire d'accentuer l'esprit de proximité avec la population. A ses côtés en tant que suppléante : Nadine Marée.

Grippe aviaire : le risque redescend à un niveau "négligeable" en France

Le gouvernement a abaissé mercredi le niveau de risque lié à l'influenza aviaire de "modéré" à "négligeable" sur l'ensemble du territoire français, en "l'absence de nouveaux foyers depuis le 17 mai", a annoncé mardi le ministère de l'Agriculture.

After Sakifo au Bisik, ça se passe ce vendredi

Le Sakifo vient tout juste de s'achever et cette merveilleuse édition nous a permis de magnifiques retrouvailles et de superbes découvertes, selon le Bisik qui, pour prolonger un peu la fête, vous invite à son traditionnel 'After Sakifo' avec un programme exceptionnel. Au programme : Dj Sebb, Joy D, Lisa Ducasse, Kaloune et Mathilde Neri. Un événement organisé en partenariat avec Scènes Australes et Sakifo Production à ne pas manquer. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps pour les canards

Pour ce mercredi 8 juin 2022, Matante Rosina annonce du beau temps pour les canards surtout pour le sud et l'est. Vous l'aurez compris, la pluie est de la partie. Dans l'ouest, c'est le soleil qui prédomine. Dans l'après-midi, les nuages s'étalent du côté de la baie de Saint-Paul et sur les hauteurs de l'ouest. Les vagues pourraient atteindre les 7 mètres. La prudence est de mise sur les côtes Ouest et Sud.