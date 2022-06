Après deux ans d'absence, la Tropica'dingue fait son retour les 26 et 27 novembre 2022. Les inscriptions démarrent ce jeudi 9 juin, prévient l'organisation. Nous publions ici le communiqué de la Tropica'dingue (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

Mi Trail, mi Raid multisport, la Tropica’Dingue c’est LE challenge sportif le plus DINGUE et le plus de FUN de la Réunion. Les concurrents évoluent seul ou en équipe sur un parcours en pleine nature d’environ 8 à 10 km et parsemé d’une vingtaine d’épreuves originales.

Cet événement n'est pas une compétition, n'est pas chronométré et ne propose aucun classement. Le seul impératif est de s'amuser entre amis, en famille ou entre collègues. La bonne humeur et lesdéguisements sont fortement recommandés.

Cette année la Tropica'Dingue se tiendra les 26 et 27 novembre 2022. Les inscriptions ouvriront le jeudi 09 juin et se font uniquement en ligne. Au programme de ces deux jours de folie, de l’eau, de la boue, des passages sous-terrain, des filets, et encore de la boue.

Après deux années d'absence, la Tropica'Dingue marque son retour pour une 7ème édition où l'envie de retrouver tous les DINGOS de l'île est plus que marquée.

On commence ensemble, on finit ensemble !

- Les infos pratiques -

Nom de l'événement : La TROPICA'DINGUE

Date : 26 et 27 novembre 2022 - 7ème édition

Lieu : sera communiqué ultérieurement

Nombre de participants : + de 3000 sur l'ensemble du weekend

Parcours : environ 8 km

Obstacles : 22 à 25

Master Partenaires : MINI et YOP

Modalités d'inscriptions : en ligne sur tropicadingue.re et sur trailpei.run

Tarifs :

a/ 44 euros en solo

b/ 39,90 euros par personne en équipe

c/ 30 euros pour les étudiants

Constitution d'équipes : entre 3 et 6 personnes

Pièces nécessaires pour s'inscrire : voir site internet de l'événement

Page Facebook : LA TROPICA'DINGUE

Site internet : tropicadingue.re