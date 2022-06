Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 7 heures

A partir du mercredi 8 juin 2022, un nouveau magazine culturel et religieux verra le jour à La Réunion. Intitulé Origine : histoires, cultures et spiritualités réunionnaises, ce trimestriel d'une quarantaine de pages mettra en avant la diversité culturelle et religieuse de l'île à travers différents thèmes. Il sera alors disponible dans plus de 60 points presse répartis sur toute l'île, ainsi que sur commande via le site web du magazine. Une version numérique sera aussi accessible en ligne. Nous publions ci-dessous le communiqué de Yanis Belaziz, directeur de la publication, du nouveau magazine.

