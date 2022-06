Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Comme prévu par Météo France, la houle est de retour dans l'ouest et le sud de l'île ce mercredi 8 juin 2022. Des vagues de 3 à 3,5 mètres en moyenne s'abattent sur le littoral, et peuvent parfois atteindre 7 mètres. Un spectacle que de nombreuses personnes sont allées observer. La plus grande prudence est tout de même recommandée aux abords du littoral. La mer devrait rester agitée jusqu'à vendredi soir au moins (Photo rb/www.ipreunion.com)

Comme prévu par Météo France, la houle est de retour dans l'ouest et le sud de l'île ce mercredi 8 juin 2022. Des vagues de 3 à 3,5 mètres en moyenne s'abattent sur le littoral, et peuvent parfois atteindre 7 mètres. Un spectacle que de nombreuses personnes sont allées observer. La plus grande prudence est tout de même recommandée aux abords du littoral. La mer devrait rester agitée jusqu'à vendredi soir au moins (Photo rb/www.ipreunion.com)