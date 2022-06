L'association du Grand Raid est endeuillée ce mercredi 8 juin 2022. Jean-Pierre Lessort, coordinateur de courses est décédé suite à un malaise survenu dans l'exercice de ses fonctions le 1er juin 2022. Pour le Grand Raid, "c'est un homme d'engagement" qui est parti rejoindre son dernier trail "qui le mène au paradis". Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le Grand Raid est en deuil, ce soir notre coordonnateur de courses est parti s'inscrire au dernier trail qui le mène au paradis.

Jean Pierre LESSORT est un homme d'engagement et il a su avec la nouvelle équipe en moins d'un an prendre et tenir la place de responsabilité qui lui a été confiée.

Jean Pierre était...comme c'est dur de dire était un homme à l'écoute des autres et il avait toujours une pensée pour ceux qui dans la vie associative avait un souci momentané. Il a su être un homme de bien jusqu'au bout. Nous perdons un ami. Qu'il repose en paix et toutes nos condoléances à sa famille.

Il est rentré dans l'histoire sportive de notre île, nous ne l'oublierons pas.

- Ericka Bareigts lui rend hommage -

"J’apprends avec tristesse le décès de Jean-Pierre Lessort. Figure de Saint-Denis, généreux, constant dans ses engagements, il a œuvré pour le développement de notre ville et en particulier dans le milieur sportif Dionysien.

Je présente mes plus sincères condoléances à la famille Lessort, à ses amis et à ses proches.

Bon voyage Jean-Pierre."