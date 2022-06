La journée mondiale de l'Océan est célébrée ce mercredi 8 juin 2022. Instaurée par l'ONU en 2008 lors du sommet de la Terre et des Nations Unies au Brésil, cette journée permet de rappeler la place qu'occupe les océans dans notre quotidien et la nécessité de les protéger. Les océans recouvrent 70% de la planète et abritent la majeure partie de la biodiversité. Ils produisent à eux seuls 50% de l'oxygène. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Mais ces océans sont menacés par l'activité humaine. Selon le site des Nations Unies, 90% des espèces "gros poisson" ont déjà disparu et la moitié des récifs coralliens sont déjà détruits. Ce constat a conduit les Nations Unies à placer l'édition 2022 de la journée mondiale de l'Océan sur le thème : "revitaliser les océans par l'action collective".

Le but de cette journée mondiale est également de sensibiliser le public au respect des océans et de contribuer à la mobilisation en faveur de la protection de la biodiversité. Même si elle doit encore largement se renforcer, une certaine prise de conscience s'effectue. Ainsi de multiples opérations de cleanwalk (ramassage des déchets en bord de mer - ndlr) ont lieu un peu partout sur la planète et notamment à La Réunion tout au long de cette semaine.

Pour rappel, parmi les autres principaux dangers pour les océans on retrouve principalement la surpêche, le plastique ou encore la diversification des activités humaines dans les océans. Le plastique représente 85 % des déchets marins et entre 19 et 23 millions de tonnes de plastiques se retrouvent tous les ans dans les eaux puis atterrissent en mer d'après WWF. De plus, seul 2,8% de la surface de l'océan reste protégée des effets de la pêche, selon les Nations Unies.



