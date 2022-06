Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Pour ce mercredi 8 juin 2022, Matante Rosina annonce du beau temps pour les canards surtout pour le sud et l'est. Vous l'aurez compris, la pluie est de la partie. Dans l'ouest, c'est le soleil qui prédomine. Dans l'après-midi, les nuages s'étalent du côté de la baie de Saint-Paul et sur les hauteurs de l'ouest. Les vagues pourraient atteindre les 7 mètres. La prudence est de mise sur les côtes Ouest et Sud. (Photo rb/Imaz Press)

