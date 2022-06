Le Salon Fait-main à l'Expobat à Saint-Paul revient pour une deuxième édition en ce mois de juin. A l'occasion de ce salon, la Chambre de métiers et de l'artisanat vient remettre le label Made In Réunion à des exposants, gage de la qualité locale. L'évènement se tient du 10 au 12 juin 2022, l'entrée est gratuite. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

A l'approche des grandes vacances scolaires, près de 125 artisans venus de toute l'île donnent rendez-vous au public sur le site Expobat de Saint-Paul pour ce salon Fait-Main. Les stands vont de l'agroalimentaire à l'art en passant par la décoration. Bijoux, savoir-faire autour de la tresse, confiture, miel, peinture ou encore savon seront sur les étales du salon. Si en 2021 la première édition avait enregistré 10.000 entrées, cette année les organisateurs comptent bien en faire autant. "Ce salon c'est comme un rituel pour les visiteurs qui sont sur le départ pour les vacances ; ils viennent chercher ici des cadeaux qu'ils amènent ensuite avec eux. C'est aussi l'occasion pour les touristes de découvrir l'artisanat local", commente Rémy Combot, président de l'association Arts et Traditions. Suite à la sortie de crise sanitaire, les artisans voient ce salon d'un bon oeil car pour eux c'est comme une "vitrine d'exposition pour les entreprises qui viennent passer de grosses commandes pour les bureaux", ajoute le président de l'association Arts et Traditions.

Les objectifs de cet évènement sont la promotion du savoir-faire réunionnionnais, susciter les réseaux pour les exposants et les appels à projets pour des marchés économiques.

- Des produits décorés du label "Made In Réunion" -

A l'occasion de ce 94ème Salon Fait-Main, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion (CMA) va remettre le label "Made In Réunion" à 11 artisans pour leurs produits. "Ce label est une forme de reconnaissance pour les artisans. Ils vont pouvoir ainsi proposer leurs produits à la vente dans d'autres magasins de l'île. Parmi les produits qui recevront cette distinction on retrouve notamment les bijoux ou encore les produits cosmétiques", affirme Rémy Combat.

Pour rappel, ce salon est gratuit et ouvert à tout le monde. Les visiteurs pourront payer par carte, chèque ou encore espèce.

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de l'association Arts et Traditions.

ef/www.ipreunion.com/[email protected]