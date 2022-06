Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Jean-Luc Mélenchon s'est attiré les foudres des syndicats policiers en pointant du doigt les violences perpétrées lors d'interventions musclées, et en affirmant que "la police tue". Des propos qui ne passent pas et suscitent l'indignation dans un climat dominé par les élections. Derrière la polémique cependant restent les questions. Alors que le nouveau mandat d'Emmanuel Macron vient à peine de commencer, son gouvernement est marqué par une série d'affaires mettant en cause les forces de l'ordre. (Photo d'illustration AFP)

Jean-Luc Mélenchon s'est attiré les foudres des syndicats policiers en pointant du doigt les violences perpétrées lors d'interventions musclées, et en affirmant que "la police tue". Des propos qui ne passent pas et suscitent l'indignation dans un climat dominé par les élections. Derrière la polémique cependant restent les questions. Alors que le nouveau mandat d'Emmanuel Macron vient à peine de commencer, son gouvernement est marqué par une série d'affaires mettant en cause les forces de l'ordre. (Photo d'illustration AFP)