A travers une nouvelle étude publiée dans le "New England journal of medecine", des chercheurs américains relaient des résultats très satisfaisants concernant un traitement contre le cancer colorectal. Les essais cliniques menés sur 12 patients se sont montrés efficaces à 100%. C'est une première dans l'histoire du cancer selon cette équipe de chercheurs. (Photo d'illustration AFP)

Douze patients atteints d'un cancer du rectum ont reçu un médicament appelé "dostarlimab". L'essai clinique s'est montré efficace à 100% : dans l'étude publiée le 5 juin dans le New England journal of medecine, les chercheurs américains ayant travaillé sur ce traitement indiquent que les 12 patients sont entrés en phase de rémission, six mois après avoir pris le médicament.

Selon le docteur Luis Diaz, qui s'exprime dans les colonnes du New York Times, c'est "la première fois que cela arrive dans l'histoire du cancer". Le dostarlimab est un "médicament d'immunothérapie utilisé dans le traitement du cancer de l'endomètre" explique alors l'équipe dans The Independant.

Les chercheurs américains restent prudents cependant : l'échantillon de patients ayant participé à l'étude reste faible, et des essais cliniques de plus grande ampleur devront sans doute être menés. Les traitements actuels restent donc d'actualité, mais l'étude donne beaucoup d'espoir sur le traitement du cancer colorectal.

